Start ist am Montag in Straelen Neuer Treff für junge Leute in Straelen

Nach den biblischen Geschichten gibt es immer eine kreative Einheit. Es soll auch zusammen gekocht und gebacken werden. Alle Räumlichkeiten rund um die Straelener Kirche und das Gemeindehaus, auch der frisch hergerichtete Garten und die Terrasse, sollen genutzt werden und den Kindern und Jugendlichen Raum zur Entfaltung bieten. Neben ihrer neuen Aufgabe in Straelen absolviert die Wachtendonkerin eine berufsbegleitende Ausbildung zur Diakonin beim Neukirchener Erziehungsverein. Von Hause aus ist die 53-Jährige Architektin. Über den eigenen Nachwuchs ist sie dann immer mehr in die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde hineingewachsen. „Ich war immer sehr kreativ“ wirft sie als wichtiges Pfund ein. Katrin Müller ist froh über die Unterstützung. In der evangelischen Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk stehen weitreichende Veränderungen an. Im kommenden Jahr gehen zeitgleich Pfarrer Christian Werner, der eine 100-Prozent-Stelle in Straelen hat, und Ulrike Stürmlinger, die eine 50-Prozent-Stelle in Wachtendonk inne hat, in Ruhestand. Das Pfarrstellenrahmengesetz sehe aber nun einmal vor, dass danach die evangelische Kirchengemeinde, zu der Straelen, Herongen, Wachtendonk und Wankum gehören, nur noch eine Pfarrstelle zugewiesen bekommen, erklärt die Vorsitzende des Presbyteriums. Es gebe da eine klare Aufschlüsselung anhand der Zahl der Gemeindemitglieder. Das Pfarrstellenrahmengesetz gelte EKD-weit, also für den gesamten evangelischen Kirchenkreis. Umso mehr kommt es auf Menschen an, die Arbeiten in der Kirchengemeinde übernehmen. Ruth Rudolph hat für sich genau die richtige Aufgabe gefunden. Sie kann kreativ sein. Da wird aus einem blauen Tuch einfach so das Rote Meer.