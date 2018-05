Geldern: Neuer Vorstand des EAK im Kreis

Geldern Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU des Kreises Kleve wählte in Goch einen neuen Kreisvorstand. Nach neun Jahren im Amt trat Wilhelm Flick (Kevelaer) nicht erneut als Vorsitzender an. Er wird aber als Beisitzer im neuen Vorstand weiter mitarbeiten. Als neue Kreisvorsitzende wurde einstimmig Ragnhild Lorenz (Kleve/Kalkar) gewählt. Ingrid Meinert (Kevelaer) wurde ebenfalls einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden und Mitgliederbeauftragten gewählt. Peter Hohl konnte als Schriftführer auch ein einstimmiges Ergebnis erreichen. Als weitere Beisitzer wurden neben Flick Hans-Jürgen Dußling (Kleve), Friedhelm Mühlenhoff (Kalkar) und Marco Rumler (Kleve) gewählt.

Neben den Wahlen stand ein Vortrag der Landtagsabgeordneten für den südlichen Kreis Kleve, Margret Voßeler, auf der Tagesordnung. Sie berichtete über die Arbeit der neuen CDU-geführten Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet, die nun seit fast einem Jahr im Amt ist. In dieser kurzen Zeit konnten bereits wichtige neue Fortschritte in Bereichen wie der Inneren Sicherheit, der Integration, der Schulpolitik, der Wirtschaftspolitik oder bei zentralen Verkehrsprojekten erreicht werden, so Margret Voßeler.