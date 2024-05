SPD Kerken Uwe Priefert übernimmt Führung des Ortsvereins

Helbing und Hermann Heinemann. Nun traf sich der neue Vorstand zu seiner ersten Arbeitssitzung und plante die Arbeitsaufträge für die kommenden Wochen: Aktionen im Europawahlkampf, ein Mitgliederfrühstück mit Jubliarehrungen, ein Sommerfest und gegebenenfalls eine Seniorenfahrt im Herbst. Der neue Vorstand startet gleich durch. Die SPD nimmt Europa ernst und setzt sich dafür ein, dass sich die Entwicklung des weltgrößten Binnenmarkts in den kommenden Jahren auf Klimaneutralität, wirtschaftliche Stärke und zugleich sozialen Ausgleich richtet. Wichtig ist, dass alle zur Europawahl am 9. Juni gehen, denn: Jede nicht abgegebene Stimme nützt bekanntlich – den Anderen, so die Sozialdemokraten.