Kameradschaftliches Liebhaber Theater 1881 Straelen Hartmut Oppitz führt jetzt den Theater-Verein

Das Kameradschaftliches Liebhaber Theater 1881 Straelen hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Goldenen Herzen statt standen Neuwahlen an, da Präsident Florian Maaßen sich beruflich weiterentwickelt und örtlich verändert und die Geschäftsführerin Stephanie Mertens aus privaten Gründen in den wohlverdienten .„Ruhestand“ gehen wollte. Als neuer Präsident wurde Hartmut Oppitz gewählt. Zu seiner Stellvertreterin Lena Nieskens wiedergewählt. Zur Geschäftsführerin wurde Clarissa Struzena gewählt und als Kassiererin wurde Britta Arians in ihrem Amt bestätigt.