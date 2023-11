Taxi Gelderland nimmt Fahrt auf Neuer Taxi-Dienst in Geldern fährt rund um die Uhr

Wer in Geldern Taxi fahren möchte, braucht mitunter starke Nerven und viel Geduld. Besonders am späten Abend war es bisher schwierig, spontan einen Wagen zu ordern. Weit nach Mitternacht war in der Regel gar kein Taxi mehr im Einsatz. Bis jetzt. Denn seit September ist in Geldern ein neuer Anbieter auf dem Markt, der es anders machen will: Taxi Gelderland – Ihr zuverlässiges Taxi rund um die Uhr“. Und das an 365 Tagen im Jahr.