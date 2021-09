Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern : Vom Metal-Schlagzeuger zum Rektor

Der neue Rektor am Liebfrauen-Berufskolleg ist ein alter Bekannter: Guido Niermann ist seit 24 Jahren als Deutsch- und Geschichtslehrer an der Schule tätig. Foto: Christian Breuer

Geldern Die Stelle als neuer Schulleiter am Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern hat Guido Niermann schon im Februar angetreten. Wegen der Corona-Pandemie findet die offizielle Einführung aber erst am heutigen Freitag statt.

Von Christian Breuer

Wer Guido Niermann in seiner Freizeit sucht, hat gute Chancen, ihn beim Sport anzutreffen. Entweder zieht er gerade seine Bahnen im Schwimmbad, oder er bereitet sich auf den nächsten Triathlon vor. „Mehrmals pro Woche trainiere ich, Sport gehört schon immer zu meinem Leben“, sagt der 54-Jährige und zweifache Vater. Gut, dass auch seine Ehefrau Triathletin ist, so lassen sich Familie und Hobby gut miteinander kombinieren. Keine Frage, dass auch schon der Iron Man im Kalender stand.

Tagsüber aber sitzt Niermann nicht im Sattel, sondern im Büro des Schulleiters in der Liebfrauenschule, Berufskolleg im Bistum Münster: kurzes Hemd, Jeans, weiße Sportschuhe, kurze Haare. Er lacht: „In meiner Jugend hatte ich lange Locken, da war ich als Schlagzeuger in Heavy-Metal-Bands unterwegs.“ Einmal über den Flur liegt das Lehrerzimmer, Niermann kennt es gut. Immerhin war er vor seiner Berufung zum Rektor des Berufskollegs selbst 24 Jahre als Lehrer für Deutsch und Geschichte sowie in der Erzieherausbildung im Gymnasialbereich an der Schule tätig. Und er war die treibende Kraft hinter der – von der Corona-Zeit abgesehen – jährlichen Musical-Produktion, die weit über die Grenzen der Schule hinaus Beachtung findet.

Info Liebfrauenschule ist 1892 in Geldern gestartet Zur Schule Die Liebfrauenschule Geldern wurde 1892 von den Schwestern Unserer Lieben Frau als „Landwirtschaftliche Haushaltungsschule“ gegründet. Heute können dort die unterschiedlichsten Schulabschlüsse erworben werden. Außerdem können sich die Schüler zu staatlich geprüften Sozialhelfern, staatlich anerkannten Erziehern sowie Heilerziehungspflegern beziehungsweise Heilpädagogen ausbilden lassen. Die Schule befindet sich in Trägerschaft des Bistums Münster. Schulleiter Guido Niermanns Vorgänger Bernd van Essen war 38 Jahre lang am Liebfrauen-Berufskolleg tätig. Zum 1. August 1992 wurde er zum Schulleiter ernannt. Im Februar 2021 verabschiedete sich der 65-Jährige in den Ruhestand.

Die Bühne – das ist seine Welt. Und er hat sie Jahr für Jahr zur Welt für viele Schülerinnen und Schüler gemacht, die dort schlummernde Talente entdecken durften, abseits von Mathematik, Deutsch oder Politik. Seine Leidenschaft entdeckte er schon beim Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Während des Referendariats am Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums konnte er sie erstmals Schülern vermitteln. Und sie hat ihn bis heute nicht losgelassen. „Beim Theater wird es besonders deutlich, aber auch im sonstigen Schulleben ist mir wichtig, dass wir uns hier für den Menschen interessieren und ihn nicht auf Schulfächer reduzieren“, betont Niermann. Er möchte Vertrauen geben – den rund 800 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an seiner Schule lernen, ebenso wie den rund 70 Lehrkräften. Bei allem Vertrauen erwartet er dann aber auch Qualität und Leistung. „So entsteht am Ende ein großer Gestaltungsspielraum und bietet Entfaltungsmöglichkeiten. Wir möchten die Menschen an unserem Berufskolleg groß werden lassen“, erklärt er.