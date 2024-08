Neuer Schützenkönig der St.-Antonius-Bruderschaft Detlef Kleine-Kracht regiert in Rahm

Bei herrlichem Sommerwetter traten die Rahmer Schützenbrüder mit den Offizieren am Rahmer Hof an. Auf Kommando des Hauptmanns Michael Heimes marschierte der Zug unter musikalischer Begleitung des Aldekerker Musikvereins und des Trommlerkops Stenden zunächst zum scheidenden König Georg Neubert. Dort stärkten sich die Teilnehmer erst einmal mit gekühlten Getränken. Anschließend marschierten die Schützen zum festlich geschmückten Vogelschießplatz auf dem Horsmanshof bei Familie Steger. Nach der Begrüßung der Ehrengäste und dem Verlesen der Schießordnung erfolgte die Ausgabe der Schießmarken an 69 Interessenten, sodass gegen 16 Uhr das offizielle Preisvogelschießen mit den Schüssen der Ehrengäste und des scheidenden Hofstaats beginnen konnte.