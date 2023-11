Lückenschluss nach sechseinhalb Jahren Schneller per Rad von Geldern nach Wachtendonk

Geldern/Wachtendonk · Der Kreis Kleve hat das Projekt seit 2017 in vier Abschnitten umgesetzt. Nun wurden die Arbeiten am neuen Radweg an der Meerendonker Straße abgeschlossen. Entlang der K40 und K21 gibt es damit eine direkte Verbindung, die vor allem für Rad-Pendler interessant ist.

03.11.2023, 12:00 Uhr

Die Meerendonker Straße in Wachtendonk ist wieder freigegeben. Auf dem Foto links neben der Straße erkennt man den neuen Radweg. Foto: Norbert Prümen

Von Martin van der Pütten

Ohne großes Aufsehen ist in Wachtendonk ein Straßenprojekt abgeschlossen worden, an dem der Kreis Kleve immerhin sechseinhalb Jahre gebaut hat. Entlang der Kreisstraßen 40 und 21, die in den Abschnitten Baersdonker Straße, Schoelendyck und Meerendonker Straße heißen, sind 8,7 Kilometer Radweg neu entstanden, die Geldern und Wachtendonk nun auf der kürzesten Route miteinander verbinden. „Die KKB GmbH und der Kreis Kleve ziehen zu dieser Baumaßnahme ein sehr positives Resümee. Es ist gelungen, einen wichtigen Lückenschluss im Radverkehrsnetz zwischen Geldern und Wachtendonk fertigzustellen“, teilte der Kreis Kleve auf Anfrage der Redaktion mit. Der Weg ist entlang der kompletten Strecke 2,50 Meter breit und durch einen 1,75 Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt.