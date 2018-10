Wachtendonk : Neuer Pfarrer für Wachtendonk

Manfred Stücker wird neuer Pfarrer in St. Marien Wachtendonk. Wann er dort seine Tätigkeit beginnt, ist noch offen. Foto: Johannes Fockenberg

Wachtendonk Manfred Stücker wird in St. Marien Nachfolger von Robert Winschuh. Derzeit ist der 57-Jährige noch in Bottrop-Kirchhellen tätig. Der Termin für die Amtseinführung steht noch nicht fest.

(RP) Die Vakanz auf dem Posten des hauptamtlichen Seelsorgers in Wachtendonk neigt sich dem Ende entgegen. Manfred Stücker wird leitender Pfarrer der Kirchengemeinde St. Marien Wachtendonk, Wankum und Herongen. Derzeit ist Stücker noch als Moderator des Priesterteams in St. Johannes der Täufer in Bottrop-Kirchhellen tätig. Der Wechsel ist laut Mitteilung der Bischöflichen Pressestelle am gestrigen Sonntag in beiden Kirchengemeinden bekanntgegeben worden.

Der künftige Pfarrer von St. Marien stammt gebürtig aus Ochtrup-Welbergen. 1987 wurde der heute 57-Jährige in Münster zum Priester geweiht. Als Pfarrer wirkte er von 1994 bis 2005 in Greven und seitdem in Bottrop.

In Wachtendonk folgt Stücker auf Robert Winschuh, der Anfang des Jahres in die Pfarrei Heilig Geist Hamm-Bockum-Hövel gewechselt war.

Wie lange die Wachtendonker noch auf ihren neuen Pfarrer warten müssen, ist noch offen. Der Termin für Stückers Amtseinführung steht noch nicht fest. Seine derzeitige Stelle in Bottrop-Kirchhellen soll im Amtsblatt des Bistums Münster ausgeschrieben werden.