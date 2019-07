Verkehr und Schule : Mehr Parkplätze an der Marienschule

Kapellen Das Zuparken der Straße Am Steeg direkt an der Grundschule Kapellen soll der Vergangenheit angehören. Ein zusätzlicher Streifen bietet Stellplätze für sechs Pkw. Die Maßnahme ist auch mit Blick auf die Schulerweiterung nötig.

Ein Ärgernis, so hofft Herbert van Stephoudt, wird es mit dem Beginn des neuen Schuljahres an der Marienschule Kapellen nicht mehr geben. „Uns erreichten zunehmend Beschwerden, dass die Straße Am Steeg vor der Schule von Eltern-Taxis zugeparkt wird“, berichtet der Pressesprecher der Gelderner Stadtverwaltung. Am Montag wurde von Frank Hackstein, dem Leiter des Tiefbauamts, eine Baumaßnahme abgenommen, die diesem Übel künftig abhelfen soll: Direkt gegenüber der Kapellener Grundschule gibt es jetzt einen neuen Parkstreifen.