Von Sternschnuppennächten bis Hundestrand Das wird alles neu am Eyller See in Kerken

Das Ziel ist klar: „Wir sind hierhin gekommen, um den Leuten einen schönen See zu machen.“ Das sagt Philipp Brand, der neue Pächter des Eyller Sees. Neben ihm steht Dennis Domnick. Er wird der Standortverantworltiche, also der direkte Ansprechpartner vor Ort. „Ich war als Kind schon hier“, sagt der Nieukerker, der davor in Poelyck wohnte, über seine Verbundenheit zum Eyller See. Er lässt keinen Zweifel: „Ich brenn’ dafür.“