Torsten Pauli hat neue Aufgaben Neuer Pächter für den Bürgersaal in Issum gesucht

Seit Anfang 2019 hatte Torsten Pauli die Stelle inne und folgte damit auf Athanasios „Nassi“ Tsitsioulas. Dieser war seit Eröffnung im Oktober 2005 der Pächter des Bürgersaals in Issum und hatte diesen mit seiner Ehefrau Ruth Tsitsioulas mit viel Liebe und Engagement geführt. Nach fünf Jahren ist für Torsten Pauli in Issum Schluss, weil er sich einer neuen Aufgabe im Norden des Kreises Kleve widmet. Mit der Übernahme der Eisdiele Alpago in Weeze habe er sich einen Herzenswunsch erfüllt, erklärt Pauli auf Nachfrage der Redaktion. Als klar war, dass die Familie Bortoluzzi zurück in ihre Heimat geht, war für Pauli klar, dass er sich den Traum aus Kindheitstagen erfüllen muss. Auch um die Familienrezepte der Familie Bortoluzzi zu retten und die Eisdiele in Weeze weiterzuführen. Pauli steht selber an der Eismaschine, um das beliebte Eis herzustellen.