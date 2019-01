Sevelen: Neuer Ort für Sevelener Gedankenwald

Sevelen Der Schweizer Künstler Gert Gschwendtner soll eine Verbindung zwischen Natur und Kunst gestalten. Anlass ist die mehr als 60-jährige Freundschaft mit Sevelen in der Schweiz. Statt Koetherdyck wird nun der Oermter Berg favorisiert.

Mit einem Gedankenwald möchte die Gemeinde Issum an ihre mehr als sechs Jahrzehnte dauernde Freundschaft zu dem Menschen im Schweizer Ort Sevelen erinnern. Sevelen im Kanton St. Gallen ist ein Namensvetter der Ortschaft Sevelen in der Gemeinde Issum.

In der Nähe des Koetherdycks in Sevelen am Niederrhein sollte der Gedankenwald entstehen, eine Verbindung aus Kunst und Natur. Angestoßen hat die Idee die Issumerin Angelika Linnemann-Dienstbier, nachdem sie in der Schweiz das Pendant, den Gedankenwald von Künstler Gert Gschwendtner, kennegelernt hatte.