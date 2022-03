Neuer Mieter für Ladenlokal in Geldern : Möbel- und Dekohändler eröffnet im April

Citymanagerin Valerie de Groot (r.) und Christina Jordan (l.) von der GWS freuen sich über die Neueröffnung des Geschäfts von Ralf Stammhof im alten Kamps-Ladenlokal. Foto: Stadt Geldern/ate

Geldern Ralf Stammhof war mit seinem Geschäft „MP Lifestyle & Deko-Art“ vorher in Kamp-Lintfort beheimatet. Nur freut er sich, die Räume an der Ecke Issumer Straße/Glockengasse in Geldern beziehen zu können.

(RP) Nach der Rückkehr von Tchibo freut sich die Stadt Geldern, dass jetzt ein weiteres Ladenlokal an der Issumer Straße neu vermietet werden konnte. Ins ehemalige Ladenlokal der Bäckerei Kamps an der Ecke Issumer Straße/Glockengasse, das der Gelderner Wohnungsgenossenschaft GWS gehört, zieht in wenigen Wochen Ralf Stammhof mit seinem Geschäft „MP Lifestyle & Deko-Art“ ein.

Auf den 160 Quadratmetern Verkaufsfläche wird es ab April einen Mix aus Möbeln, Lampen, Innendeko und Geschenkartikel zu kaufen geben. Knapp 1500 bis 2000 Produkte umfasst das Sortiment des Geschäftes, das Inhaber Stammhof selbst „als einen Mix zwischen Möbel- und Dekoladen“ bezeichnet. Viele weitere Artikel sind außerdem künftig über seinen Online-Shop erhältlich.

Bis März war Stammhof mit seinem Geschäft noch in Kamp-Lintfort vertreten. Aufgrund des Todes des Vermieters und einer beabsichtigten neuen Nutzung des Ladenlokals durch die Erbengemeinschaft suchte Stammhof kurzfristig ein neues Ladenlokal, das er in Geldern in der Immobilie der GWS fand.

„Von dem, was wir uns angeguckt haben, gefiel uns Geldern – auch aufgrund der Nähe zur holländischen Grenze und unserem bisherigen Standort – einfach am besten. Und der Austausch mit der GWS war von Beginn an gut“, erzählt Stammhof. „Wir freuen uns nun auf unser neues Projekt.“ Wenn alles klappt, hofft er, dass er Anfang/Mitte April eröffnen kann.

Valerie de Groot, Citymanagerin der Stadt Geldern: „Wir freuen uns, dass auf der Issumer Straße ein weiterer Leerstand beseitigt werden konnte. Das ist ein gutes Signal und das Angebot des Geschäfts MP Lifestyle & Deko-Art ist eine weitere Bereicherung für unsere Innenstadt.“

Auch bei der GWS ist man froh, dass ein neuer Mieter gefunden wurde. „Der Austausch mit dem Citymanagement der Stadt Geldern hat super geklappt“, sagt Christina Jordan von der Wohungsbaugenossenschaft. „Die Arbeiten in dem Ladenlokal sind auch schon in vollem Gange, sodass es mit der Neueröffnung im April von unserer Seite aus klappen sollte.“

(RP)