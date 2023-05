Löschgruppe Herongen Ein Transporter für die Feuerwehr

„Es handelte sich um eine Ersatzbeschaffung, das alte Fahrzeug war deutlich in die Jahre gekommen“, erklärte Einheitsführer Herongen, Marcel Fackendahl. Nach der Einweihung gab es für alle Gäste eine große Open-Air-Party. Am zweiten Tag des Sommerfestes durften große und kleine Besucher in einer historischen Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen – Funktion, Arbeit und Aufgaben – der Feuerwehr wagen. Es gab eine Cafeteria und bei einer speziellen Rallye und um das Thema gab es für die kleinen Gäste attraktive Preise zu gewinnen.