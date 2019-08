Poelyck : Poelyck hat einen neuen König

Der neue Poelycker König heißt Florian Elspass. Zu seinen Ministern ernannte er Jacques Hils und Daniel van de Laak. Foto: Bruderschaft

Poelyck Das Vogelschießen war der Auftakt. Die Kirmes wird im September gefeiert.

Am vergangenen Samstag fand in Poelyck, nach dreijähriger Pause, das traditionelle Vogelschießen statt. Dazu trafen sich die Mitglieder der St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck um 16 Uhr an der Ecke Sevelener Straße/Rahmweg. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld.

Nach dem Fahnenschwenken zu Ehren des scheidenden Königs Hans-Josef Hückelhofen samt seinen Ministern Jürgen Schrade und Norbert Hils begann das Schießen auf den Preisvogel. Gegen 16.30 Uhr stand der erste Preisträger fest. Den Kopf des Vogels erwischte Wolfgang Terlinden, dann ging es munter weiter. Rechter Flügel: John Simmons, linker Flügel: Karl Leurs, Schwanz: Hans-Josef Hückelhofen, und den Rumpf sicherte sich Herbert Stienen.

Gegen 18.45 Uhr wurde aufgrund der Wetterlage eine kurze Pause eingelegt. Dann wurde es spannend, denn der Königsvogel stand zum Abschuss frei. Zu diesem Zeitpunkt ist es für jeden Paulus-Bruder selbstverständlich, dass ein Pflichtschuss abgegeben werden muss. Da es an Bewerbern nicht mangelte, stand dann um 21.42 Uhr und nach dem 168. Schuss das Ergebnis fest: Der neue Poelycker König heißt Florian Elspass, Königin ist Anna Schmidt. Zu seinen Ministern ernannte er Jacques Hils mit Hofdame Lisa Preuß und Daniel van de Laak mit Hofdame Friederike Bereths.

Auch der Nachwuchs ging an diesem Tag an den Start. Beim Kinder-/Jugendvogelschießen konnten Naomi Hellweg und Mia Kilders die Siegesurkunden entgegen nehmen. Somit sind die Weichen für das bevorstehende Schützenfest gestellt. Das Schützenfest in Poelyck findet vom 13. bis 18. September statt. Das vorläufige Kirmesprogramm steht bereits fest und darf schon verkündet werden.

Darauf dürfen sich die Besucher freuen: Freitag, 13. September, 19 Uhr, Oktoberfest im Freistaat ­Poelyck. Sonntag, 15. September, 11 Uhr Heilige Messe in der Brigittenkapelle, anschließend verlängerter Frühschoppen. Montag, 16. September, geht es früh am Morgen weiter. 7 Uhr ist Wecken durch den Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld, am späten Nachmittag um 17.30 Uhr heißt es: Antreten der Bruderschaften zum Abholen der Majestäten, anschließend ist Festakt. Um 19 Uhr beginnt der Königsgalaball, der gleichzeitig den offiziellen Abschluss der Kirmes bildet. Alle Veranstaltungen finden im Festzelt am Rahmer Kirchweg, in der Nähe der Brigittenkapelle, statt.