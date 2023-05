Vogelschießen der St.-Antonius-Gilde Kevelaer Wolfgang Schaffers regiert die Männ

Strahlender Sonnenschein lud zum Preis- und Vogelschießen der St.-Antonius-Gilde (Männ) ein. Zahlreiche Schützen trafen sich am alten Vereinslokal „Zum Weissen Kreuz“. Mit musikalischer Begleitung des Musikvereins und des Spielmannszuges der freiwilligen Feuerwehr wurde der amtierende König Willi van Well in seiner Residenz abgeholt.