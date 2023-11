Kerken steht im Mittelpunkt Neuer Geldrischer Heimatkalender erschienen

Dirk Möcking versuchte sich an einem Mundarttext aus Kevelaer. Der war 1990 vom Historischen Verein für Geldern und Umgegend (HV) im Geldrischen Heimatkalender veröffentlicht worden. Dieses Gedicht, so Kerkens Bürgermeister, stehe für die Dinge, denen sich der Historische Verein seit eh und je widme: Historisches und ein lebenswertes Umfeld erhalten. Nicht zuletzt mit dem Geldrischen Heimatkalender. Die neue Ausgabe mit der Jahreszahl 2024 wurde in der Aldekerker Heimatstube präsentiert. Aus gutem Grund: Kerken ist die Schwerpunktgemeinde in diesem Buch.