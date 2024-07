Deutsche Post und DHL bauen Paketnetz aus Neuer Paketshop in Geldern eröffnet

DHL hat bei Edeka an der Annastraße 19 in Geldern einen neuen Paketshop eröffnet. Dieser ist Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr erreichbar. Damit bauen die Deutsche Post und DHL die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Verkauft werden Brief- und Paketmarken. Für die Kundinnen und Kunden werden dadurch neben den Postfilialen und Packstationen neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können.