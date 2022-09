Wechsel in der Urologie : Das ist der neue Chefarzt für das Clemens-Hospital

Am St.-Clemens-Hospital gibt es einen Personalwechsel. Foto: Patrick Künsken

Geldern Der gebürtige Syrer Dr. Bara Barakat übernimmt die medizinische Leitung der Klinik für Urologie. Er gilt in Fachkreisen als ausgewiesener Experte. Geschäftsführer Christoph Weß spricht von einem „Meilenstein in der Standortsicherung“.

Seit dem 1. September steht die Klinik für Urologie im Gelderner St.-Clemens-Hospital unter neuer Leitung. Dr. Bara Barakat folgt auf Dr. Harald Voepel. Der neue Chefarzt gilt in Fachkreisen als ausgewiesener Experte seines Gebiets. Zu seinen Schwerpunkten gehören neben der minimalinvasiven Chirurgie und der rekonstruktiven Urologie auch die Urogynäkologie und Kinderurologie.

Dr. Bara Barakat ist jetzt Chefarzt in der Urologie. Foto: St.-Clemens-Hospital/Thomas Momsen

Für Geschäftsführer Christoph Weß ist die Verpflichtung deshalb ein Meilenstein in der Standortsicherung des Südkreis-Hospitals. „Dr. Bara Barakat ergänzt die Leistungen unseres Hauses nahezu perfekt. Dank seiner breit aufgestellten urologischen Kompetenz kann er das gut etablierte Leistungsspektrum der Abteilung nicht nur halten, sondern sogar weiter ausbauen. Ich denke da vor allem an neue Möglichkeiten in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit unserer Klinik für Gynäkologie und der Kinderklinik. Das sehe ich als klares Statement für eine wohnortnahe Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.“

Dabei setzt Bara Barakat vor allem moderne Verfahren wie die Schlüssellochchirurgie oder die Lasertechnologie zur Behandlung von Prostata-Leiden ein. „Aus Erfahrung weiß ich, dass die Patienten enorm von unseren modernen Hightech-Instrumenten profitieren. Neben der geringeren Komplikationsrate und einer kürzeren Genesungszeit sprechen auch kosmetische Aspekte für ihren Einsatz. Denn die OP-Narben sind oft kaum zu sehen.“

Dem neuen Chefarzt geht es aber nicht nur um die reine Behandlung, sondern auch um einen leitliniengerechten Versorgungsprozess, der eine fundierte und umfassende Beratung ebenso beinhaltet wie die Orientierung an den individuellen medizinischen und persönlichen Bedürfnissen jedes Einzelnen. „Ich sehe das als Dienst an meinen Patientinnen und Patienten“, verspricht Barakat. „Ich freue mich sehr, diese Dienste für die Region zu leisten. Mein Ziel ist es, mich menschlich und fachlich so einzubringen, dass wir im Team einen großen Schritt in die Zukunft machen und unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen.“

Der gebürtige Syrer studierte in Weißrussland Medizin und arbeitet seit 2009 in Deutschland – zunächst in Aschaffenburg, später in leitender Funktion in Krefeld, Viersen und Kempen. Der Facharzt für Urologie mit den Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin, Medikamentöse Tumortherapie und Palliativmedizinische Grundversorgung hat sich unter anderem spezialisiert auf die funktionelle Urogynäkologie und die Kinderurologie. Er ist durch die Deutsche Kontinenz-Gesellschaft zertifiziert. Neben der Chefarzttätigkeit arbeitet er an seiner Habilitation durch die Universität Essen, wo er seit 2020 einen Lehrauftrag innehat. Der verheiratete Vater von drei Kindern spricht vier Sprachen fließend. Neben Deutsch beherrscht er Englisch, Russisch und Arabisch.

(RP)