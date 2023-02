Brandschutzbedarfsplan beschlossen Feuerwehr Geldern will noch schneller werden

Acht Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort. So viel Zeit haben die Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen. „Acht Minuten sind sportlich“, meint Johannes Lörcks von der Gelderner Feuerwehr, „aber machbar. Unser Ziel lautet, die acht Minuten in 90 Prozent der Fälle zu erreichen.“ 100 Prozent seien unrealistisch. 73 Prozent waren es in Geldern im Jahr 2021. „Ein sehr gutes Ergebnis“, meint Lörcks. Aber eines, das verbessert werden kann.