Mit Großbildleinwand zur EM Biergarten eröffnet am Holländer See in Geldern

Bereits im vergangenen Jahr hatte Daniel Thomas seine Idee in die Tat umgesetzt – zunächst einmal als Experiment. „Ich bin selbst gerne Biergartengänger und fand, dass so etwas in Geldern noch fehlt“, sagt Thomas, der das gleichnamige Restaurant auf der Issumer Straße in der Innenstadt betreibt. Deshalb gab es 2023 ein langes Wochenende lang seinen „Pop-up-Biergarten“ am Holländer See. Das Konzept wurde so gut angenommen, dass es in diesem Jahr zur Neuauflage kommt. Dieses Mal wird alles eine Nummer größer sein und vor allem deutlich länger dauern. Der Biergarten soll den gesamten Sommer über, vom 1. Juni bis zum 31. August, täglich von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet haben. „Nur bei Regen haben wir geschlossen“, sagt Thomas. Am Wochenende vom 17. und 18. August wird der Biergarten pausieren. Dann ist der Straßenmalerwettbewerb in Geldern, die Wiese am Holländer See wird dann zwischenzeitlich zum Künstlerdorf für die Teilnehmer, ehe es wieder Bier und kleine Gerichte im Biergarten für alle gibt.