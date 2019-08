Mit jungem Trainerduo in die A-Liga : Erdi und Skerdi wollen mit dem GSV neu durchstarten

Geldern Im Winter stand die Fußballabteilung des GSV Geldern kurz vor dem Aus. Zahlreiche Spieler sowie der Trainer hatten das Team, das zu diesem Zeitpunkt in der Bezirksliga spielte, verlassen. Die Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet und stand als erster Absteiger in die Kreisliga A fest.

Er bemängelt, dass nicht alle Kaderspieler auf einem in etwa gleichen Niveau spielen würden, sieht darin aber nicht unbedingt einen großen Nachteil: „Einige Spieler werden sich zunächst in der Reserve-Mannschaft bewähren müssen. Andere werden direkt in der A-Liga eingesetzt und im Laufe der Saison an die Stammelf herangeführt.“