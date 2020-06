Im Tennisclub Straelen : Die Neuen an Herd und Theke

Das Issumer Ehepaar Andrea und Egbert Rauschenberger bewirtet jetzt Sportgäste im Vereinsheim des Tennisclubs in Straelen. Egbert Rauschenberger hatte bis zum Beginn seines Rentnerdaseins lange Jahre zuvor in Issum im „Linnewäver“ gekocht. Heute unterstützt er seine Frau in der Küche.

Nach fünf Jahren war Zeit für einen Tapetenwechsel. So empfand es zumindest Andrea Rauschenberger aus Issum und wechselte vom Tennis-Clubhaus in Kamp-Lintfort in die Gastronomie in Straelen. „Die Entfernung war ungefähr gleich weit. Der Straelener Tennisverein hatte eine Anzeige geschaltet, wir haben uns für das Clubhaus beworben und am 11. Mai die Konzessionsfreigabe bekommen. Unter den aktuell bekannten Bedingungen“, schränkt die Issumerin ein.

Spätestens dann drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie man aus Österreich nach Issum kommt. Das Paar blickt sich tief in die Augen: „Na, warum wohl?“ Die Österreicherin aus der Nähe von Graz kennt die Gastronomie von jungen Jahren an, hatte an der Hotelfachschule gelernt, Touristenmetropolen wie Lech oder Ischgl gearbeitet, war in Italien, Spanien und in Südafrika in der Branche eingestellt. „In Issum hatte ich auch den Tennisclub bewirtschaftet. Egbert spielte dort Tennis. Das war aber nicht die erste Begegnung, wie sich herausstellte. Unglaublich, wir haben und vor 30 Jahren in Ischgl schon einmal getroffen. Ich konnte sogar noch genau sagen, wie sein Skianzug ausgesehen hat.“ Und tatsächlich, es gab ein Beweisfoto aus dieser Zeit. Nach einem Jahr heirateten sie romantisch in einem Weinberg in der Südsteiermark. Die Fahrt von mehr als 1000 Kilometern nimmt das Ehepaar auch immer wieder in Kauf, um in den Weinbergen an der slowenischen Grenze den Urlaub zu verbringen. Der ist aber zunächst einmal nach hinten gerückt. Andrea Rauschenberger wird den Sommer über die Tennisgäste bewirten und erhofft sich Zulauf durch Mobilstellplatz-Besucher oder die benachbarten Bogenschützen.