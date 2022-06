Schirmherrschaft hat die St.-Paulus Schützenbruderschaft Poelyck : Hütte bietet Wanderern Schutz

Kleinholthuysen An der Brigittenkapelle gibt es einen neuen Ruhepunkt bei Unwetter. Die Kapelle ist für die umliegenden Ortschaften ein wichtiger Treffpunkt. Oft halten auch Radler dort an für eine kleine Rast.

(RP) Schöne Neuigkeiten für die niederrheinischen Radwanderfans: Eine neue Schutzhütte an der Brigittenkapelle unter der Schirmherrschaft der St.-Paulus- Schützenbruderschaft Poelyck lädt zukünftig zum Verweilen ein. Die zahlreichen Radwege am Niederrhein führen Fahrradbegeisterte nicht nur durch die grüne Natur der Region, sondern in der Regel auch an zahlreichen kleinen und großen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Vor diesem Hintergrund fassten die St.-Paulus-Schützen den Plan, auch die Brigittenkapelle zu Kleinholthuysen, deren Pflege und Instandhaltung sich die Bruderschaft verschrieben hat, stärker in den Fokus des Radtourismus zu stellen. Damit Radwanderer zukünftig in Ruhe an der Kapelle Pause einlegen und verweilen können, haben die Schützen eine offene Wanderschutzhütte mit Sitzgelegenheit installiert. Unterstützt wurde das Vorhaben von der Volksbank an der Niers sowie Robert Velder. Zur Einweihung richtete Geschäftsstellenleiter Olaf Scholten von der Volksbank Nieukerk seine besten Glückwünsche an die Bruderschaft aus für das Gelingen des spannenden Vorhabens. Der Aufbau und auch die zukünftige Instandhaltung erfolgten ehrenamtlich durch die St.-Paulus-Bruderschaft, die die Hütte langfristig auch im Rahmen ihres Vogelschießens nutzen kann. Weiterhin ist eine Tafel mit ausführlichen Informationen zur Arbeit der Bruderschaft und zur Historie der Brigittenkapelle in Planung.