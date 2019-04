Neue Unterkunft : Ein Heim für kleine Tiere

Geldern Dank der Hilfe von Sponsoren haben Kaninchen und Mäuse im Gelderner Tierheim ein neues Domizil.

Sie sind schon knuffig, die Bewohner. Mümmeln mit wackelndem Näschen, flitzen hin und her oder kraulen sich genüsslich den Pelz. Kaninchen, Hamster, Mäuse und Meerschweinchen sind es, die im neuen Kleintierhaus des Tierheims Geldern Platz finden. Am Montag wurde die Holzhütte eingeweiht.

Rund zwei Jahre dauerte dieses Projekt. Das alte Kleintierhaus, gebraucht erworben, war marode, wie Christian Franz, 2. Vorsitzender des Tierschutzvereins Geldern und Umgebung, berichtete. In den sozialen Medien wurden Hilferufe platziert, bei Veranstaltungen Spendendosen aufgestellt. Als sich herausstellte, dass die Kosten für Dämmung und Strominstallation höher werden würden als vermutet, wurde eine zweite Sponsorenrunde gestartet. Die Namen der größten Unterstützer sind an der neuen Hütte verewigt: das Ehepaar Maik und Petra aus Geldern, die Gelderner Familie Seuthe und die Kevelaerer Familie van den Berg, Betreiber des Fachgeschäfts „Fressnapf“ in Geldern.