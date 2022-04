Start in den Frühling : Vom Glück auf dem Sattel der Drahtesel

Auf der Fahrradbörse in Geldern fand so mancher Besucher ein günstiges Fiets. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Bei der Fahrradbörse in Geldern wurden am Samstag alte Räder verkauft und die neuesten Modelle vorgestellt. Außerdem konnten sich die Besucher beraten lassen – samt Ergonomie-Vermessung für den perfekten Sitz.

Von Anke Kirking

Wenn es während der Corona-Pandemie einen Gewinner gab, dann das Fahrrad. Wer trotz Lockdown seinen Horizont erweitern wollte, stieg aufs Rad. Dabei wurde das verstaubte alte Klapperrad aus der Garage oftmals gegen ein schickes neues Pedelec oder E-Bike ausgetauscht. Passend dazu gab es am Samstag die Fahrradbörse auf dem Gelderner Markt, die von dem Werbering und der Volksbank an der Niers veranstaltet wurde.

Hier konnte jeder sein gebrauchtes Rad zum Kauf anbieten und sich über die neuesten Modelle informieren. Marcel Beyer vom Gelderner Fahrradprofi stand den Besuchern Rede und Antwort. In Anbetracht des Aprilwetters kam zum Beispiel die Frage auf, ob es auch E-Bikes mit beheizbaren Lenkergriffen gibt. Tatsächlich gab es diese Variante mal. Sie wird aber nicht mehr hergestellt. Doch auch die Akkuleistung eines E-Bikes oder Pedelecs kann bei den kalten Temperaturen nachlassen, weil sich dann die chemischen Prozesse verlangsamen, so Beyer.

Info Zwei Lastenräder sind kostenlos leihbar Interessierte können sich ab sofort ein Lastenrad kostenlos leihen. Das Projekt von Lei.La (www.leihlastenrad.de) bietet zwei Lastenräder an, die im Sanitätshaus Kessels abholbereit stehen. Dort gibt es auch viele Anregungen zu unterstützenden Systemen (Zuggeräte) für Rollstuhlfahrer, die gerne längere Strecken zurücklegen wollen.

Am Stand des Fahrradzentrums Grauthoff gab es neben der Beratung von Inhaber David Wormann auch eine Ergonomie-Vermessung. So kann das Wunschrad perfekt auf den Käufer eingestellt werden: Sattel, Rahmengröße und Lenkerhöhe werden exakt aufeinander abgestimmt. Zur Fahrradbörse hatte Wormann auch seine ungewöhnlichsten Räder mitgebracht. Ungewöhnlich, weil der Rahmen aus Bambusrohr und Hanfseil gebaut ist. Die aus Ghana stammenden Rahmen werden in Kiel weiterverarbeitet und von dort aus vertrieben. Ein Fahrrad mit „Mehrwert“, denn durch den Verkauf werden in Afrika Schulen unterstützt und sogar neu gebaut.

Zum ersten Mal dabei war Tims Bike Oase. Tim Smuda hat Anfang des Monats die Geschäftsräume in Walbeck übernommen (ehemals Michael Hendrix). In seinem Geschäft gibt es neben Husqvarna-Rädern demnächst auch KTM. Die beiden Marken sind aus der Motorradszene bekannt. Smudas Favorit ist zurzeit die Marke Thompson aus Belgien: „Die haben gute Motoren und super Akkus im E-Bike-Segment, die Schweißnähte sind sauber verarbeitet und poliert, und die Rahmen sind robust.“ Für die Zukunft möchte sich Smuda stärker im Bereich Triathlon einbringen. An seinem Laden hängt auch ein Automat, an dem man Fahrradschläuche ziehen kann.