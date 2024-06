Ergänzung zu Flyer und Rundgängen Neue Stelen machen Geschichte des Gelderner Friedhofs erlebbarer

Ob am „Kleinen Markt“, am Kapuzinerplatz oder am Standort der früheren Synagoge am Nordwall: Dank der zwölf Informationsstelen über bedeutsame Orte in der Innenstadt ist die Gelderner Stadtgeschichte schon seit längerer Zeit für Besucher erlebbar. Aufgestellt wurden sie im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Nun wurde das Angebot um zwei weitere Stelen erweitert, die die spannende Geschichte des mehr als 200 Jahre alten Friedhofs für Besucher noch anschaulicher machen sollen.