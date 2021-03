Mehr Anlaufstellen in Geldern : Corona-Tests neu beim DRK und im Krankenhaus

Das DRK bietet in Veert Corona-Schnelltests an. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Am 1. April eröffnet das neue Corona-Schnelltestzentrum im St.-Clemens-Hospital. Das Deutsche Rote Kreuz in Veert bietet eine Testmöglichkeit für Autofahrer.

(RP) Wer einfach nur auf Nummer sicher gehen möchte oder einen Freifahrtschein fürs Shopping-Vergnügen benötigt, hat ab sofort in Geldern zwei weitere Anlaufstellen in Sachen Corona-Schnelltest.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet an seinem Domizil an der Henri-Dunant-Straße 2 in Veert Autofahrern eine komfortable Drive-in-Möglichkeit. Im Vorfeld muss unter Telefon 02821 50840 ein Termin vereinbart werden. Symptomfreiheit ist Voraussetzung zur Teilnahme. „Negative“ Menschen erhalten vor Ort eine entsprechende Bescheinigung. Bei einem positiven Testergebnis muss sich die betroffene Person unverzüglich in Quarantäne begeben und das Resultat mit einem PCR-Test bestätigen lassen. Die Drive-in-Station in Veert ist dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.