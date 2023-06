Erfolgreiche Ausbildung Neue Sporthelfer an der Sekundarschule Straelen

Im Verlauf der Ausbildung absolvierten sie Praxisphasen. Sie unterstützten beispielsweise Sportlehrerinnen und Sportlehrer im Unterricht, halfen bei der Ausrichtung von schulinternen Sportveranstaltungen oder leiteten einen sportlichen Aspekt am Tag der offenen Tür. Außerdem absolvierten sie eine Hospitation in einem örtlichen Sportverein. Die erfolgreiche Teilnahme an der Sporthelferausbildung wurde nun mit der Übergabe von Zertifikaten gewürdigt. Sportlehrer und Ausbilder Julian Fischer betonte die Bedeutung des Engagements im schulischen Sportbereich: „Die Sporthelferausbildung bietet unseren Schülerinnen und Schülern eine hervorragende Möglichkeit, sich aktiv in das Schulleben einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Sie haben gezeigt, dass sie mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft dazu beitragen können, den Sport an unserer Schule zu fördern und zu bereichern.“