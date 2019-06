Senioren in Sevelen : Digitale Spielewelten für Senioren

Im St.-Antonius-Haus in Sevelen testen die Bewohner das neue Beschäftigungsangebot. Foto: Christoph Kellerbach. Foto: Christoph Kellerbach

Sevelen Erstmals wird eine interaktive Tafel in das tägliche Programm im St.-Antonius-Haus in Sevelen eingebunden. Die Bewohner freuen sich über die Abwechslung. Das Programm-Angebot kann ständig erweitert werden.

Senioren an der Spielekonsole, warum nicht? Die Bewohner des St.-Antonius-Hauses in Sevelen zeigen, wie die digitale Welt in ihren Alltag integriert wird und welchen Nutzen die Geräte neben dem einfachen Spiel haben können.

Wie kann man am besten mit neuer Technologie Senioren und Demenzkranken helfen und neue Impulse geben? Das St.-Antonius-Haus in Sevelen beschäftigte sich konsequent mit diesen Fragen und wurde am Mittwoch zum landesweiten Vorreiter, als sie als erste Einrichtung in Deutschland den digitalen Aktivitätstisch „De Beleef TV“ bei sich integrierten. Der ist mannshoch und bietet viele Möglichkeiten der Aktivität.

Info Das verbirgt sich hinter De Beleef TV Entstehung Die erste Idee gab es Ende 2015. Bereits im Januar 2016 hatte man einen Prototyp. Seitdem wurde das Produkt in den Niederlanden immer beliebter. Bei der Altenpflegemesse in Nürnberg im April 2019 gab es die deutsche Erstvorstellung. Kosten Ein Aktivitätstisch kostet 6.500 Euro, für das komplette Programm-Angebot gibt es ein Abonnement für 100 Euro im Monat.

„Man kann es als großes Tablet verstehen: Entweder hochstehend, wie bei einem Fernseher, oder in Form eines Tisches, können Leute mit ihm interagieren“, erklärte Katharina Kleemann, die für den noch jungen deutschen Markt des Anbieters verantwortlich ist. Auch wenn die Idee dazu ursprünglich aus den Niederlanden stammt, so sind die Spieleangebote auch in deutscher Sprache erhältlich. „Über 90 Programme sind in Deutsch bereits erhältlich. Dabei gibt es Spiele wie Airhockey, Bewegungstraining und verschiedene weitere Möglichkeiten.“

Marijn van der Zee, ebenfalls von „De Beleef TV“, führte weiter aus: „Die Menüs sind zugeschnitten auf die verschiedenen Stadien der Demenz und es gibt unter anderem die Möglichkeit, interaktive Wohnungen aus den 50er und 60er Jahren zu zeigen, oder Produkte von früher, an die man sich erinnert, um eine positive Resonanz zu erzeugen.“ Kleeman fügte hinzu: „Wir fahren auch zu Museen und arbeiteten immer weitere Gegenstände ein, durch die manche Menschen dann hoffentlich an ihre Vergangenheit erinnert werden. Zudem gibt es einfachere Übungen, eben geregelt nach den Demenz-Stadien, wenn das kognitive und feinmotorische Niveau nachlässt.“

„Das St. Antonius Haus konnte in diesem Fall durch eine Spende der Darlehenskasse des Bistums Münster diese Anschaffung machen“, verriet Wolfgang Gaedicke, der Geschäftsführer der Einrichtung. „Ich erhoffe mir mit ‚De Beleef TV‘, dass unsere Bewohner dadurch geistig angeregt werden und auch einfach Spaß haben. Es können persönliche Foto-Erinnerungen in die Aktivitäten eingebunden werden und es ist einfach eine ganz neue Art und Weise des Miteinanders.“

Bevor das St. Antonius Haus die große Anschaffung machte, konnte man im April bereits eine Woche den Aktivitätstisch testen. Alle waren begeistert, ebenso wie die älteren Spieler: „Ist doch schön, endlich mal was kaputt machen“, meinte Bewohnerin Ingrid Pötters mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht, als sie bei einem Spiel per Finger Ballons zerplatzen ließ. „Das gefiel mir schon bei der Probewoche richtig gut.“ Auch Johannes Tillmanns, der mitspielte, freute sich: „Das ist richtig gut, jetzt haben wir etwas zu tun!“

Dank der Mobilität kann der Tisch auch zu einzelnen Bewohnern oder Gruppen gefahren werden, so Betreuungsassistentin Maria Stickelbroeck.