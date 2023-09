Neue Ausstellung im Museum Kevelaer Inspiration, Transformation, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in den Kunstobjekten wider. Zum einen, weil hier bereits vorhandene Ideen aufgegriffen und zu neuen Ideen weiterentwickelt wurden, zum anderen, weil ganz konkret Materialien wie Holz, Glas, Keramik, Metall wiederverwendet und ihnen neue Funktionen verliehen wurden. Die Holzbildhauerin Anke Wojtas aus Mönchengladbach zum Beispiel ließ sich in Kevelaer vom Kaleidoskop der Spielzeugausstellung sowie den Fensterfronten zwischen den Gebäuden begeistern. Aus alten Spundwänden fertigte sie Stelen mit geschnitzten, eingelegten Reliefs an.