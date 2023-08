Niederrheinisches Museum Kevelaer Sonderausstellung: Von der Inspiration zur Transformation

Das Museum hatte außerdem die Idee, dass sich die Künstler von der Sammlung inspirieren lassen und dazu passend Objekte in ihrem Stil ausarbeiten. So kam es zu einem Transformationsprozess, durch den am Ende etwas Neues entstanden ist. Auch das Museum wagt ein Experiment, indem es im Rahmen der Ausstellung versucht, den gesamten Ablauf vor, während und nach der Ausstellung nachhaltig zu denken und umzusetzen.