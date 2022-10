Nach den Herbstferien im Parkbad Gelderland : Neue Schwimmkurse für Kinder

Viele Kinder sollen Schwimmer werden. Foto: Stadt Geldern

Geldern Erfahrene Übungsleiter leiten das Projekt „Seepferdchen“, das die VHS-Gelderland, der Verein Waldfreibad Geldern und die Stadt gemeinsam ausrichten. Für Kinder aus Geldern ist die Teilnahme kostenlos.

Jedes achtjährige Kind in Geldern soll mindestens „Seepferdchen“ haben. Gleich drei Akteure bündeln nun ihre Kompetenzen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Volkshochschule Gelderland, der Bäderverein Waldfreibad Geldern und die Stadt Geldern haben sich zusammengeschossen, um vor allem kleine Kinder vor schwerwiegenden Schwimmunfällen zu schützen und die Freude an der sicheren Bewegung im Wasser zu fördern.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, sollen die erforderlichen Kurse zur Schwimmausbildung, die im Auftrag der Stadt Geldern angeboten werden, bereits nach den Herbstferien im Gelderner Parkbad an der Friedrich-Spee-Straße starten. Dabei, so versichert Helmut Holla vom Bereich Schule und Sport der Stadt Geldern, gewährleisten die unterschiedlichen Ausbildungskonzepte der Partner ein für alle Familien geeignetes Angebot. „Die Kurse werden ausschließlich von erfahrenen und qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt“, so Holla. „Für Kinder, die ihren Wohnsitz in Geldern haben, ist die Teilnahme kostenlos.“

Auch für Familien, die nicht aus Geldern kommen, bleiben die Kosten überschaubar. So schlägt die Teilnahme an der Schwimmausbildung über die Volkshochschule Gelderland mit elf wöchentlichen Einheiten zu je 45 Minuten mit 75 Euro zu Buche. Teilnehmer am Kursus des Bädervereins Waldfreibad Geldern zahlen 135 Euro. Dieser Kursus mit zehn Einheiten zu je 30 Minuten ist allerdings als Intensivkurs mit zwei Einheiten je Woche konzipiert. Der Abschluss wird daher bereits nach fünf Wochen erreicht. Der Eintrittspreis für das Parkbad Gelderland für ein Kind mit einer Begleitperson ist in den Kursgebühren bereits enthalten.

Das Training mit der VHS beginnt am 21. Oktober und findet immer freitags in der Zeit zwischen 14 und 16.15 Uhr statt. Hier bietet die VHS drei Kurse hintereinander an. Gleich vier Kurse in unmittelbarer Folge plant der Bäderverein Waldfreibad Geldern und beginnt am 19. Oktober mit der Ausbildung – immer mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr sowie donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr.

Regina Sprick, Fachbereichsleiterin unter anderem für den Bereich Gesundheit bei der VHS: „Wir bieten sowohl einen Kursus für Kinder an, die erste Wassererfahrung machen möchten, wie auch zwei Kurse für Kinder, die bereits springen und tauchen können. So können die Kinder gezielt in der passenden Gruppe das Schwimmen erlernen.“ Dazu ergänzt Friedhelm Lange, Vorsitzender des Bädervereins: „Wir freuen uns, dass sich mit der VHS, der Stadt Geldern und dem Bäderverein eine starke Allianz gebildet hat, die eine umfassende Schwimmbefähigung ermöglichen wird.“ Gemeinsam mit der DLRG Geldern-Walbeck, so Friedhelm Lange weiter, werde der Bäderverein im kommenden Jahr die Sommerangebote weiter ausbauen und mit dem Netzwerk „Aktion Inklusion“ die Teilhabe aller Kinder ermöglichen.

Die Anmeldungen erfolgen direkt über die Internetseiten der VHS und des Bädervereins. Für Kinder ohne Wassererfahrung: vhs.link/cfhsq3. Für Kinder mit Wassererfahrung (Fähigkeit zum Springen und Tauchen): vhs.link/pvtz4q. Für den Intensivkurs: waldfreibad-walbeck.de/schwimmkurse.

