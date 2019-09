Klassik-Konzerte in Geldern : Auftakt der „Serenade“-Reihe

Sopranistin Nicola Heinecker und Pianist Pedro Sperandio eröffnen die neue Spielzeit. Foto: KMS

Geldern Sopranistin Nicola Heinecker und Pianist Pedro Sperandio sind am Samstag mit Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms und Leonard Bernstein in der Tonhalle zu hören.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Saisoneröffnung der „Serenade“-Konzerte bietet die Kreismusikschule am Samstag, 7. September, einen Abend mit der Sopranistin Nicola Heinecker und dem Pianisten Pedro Sperandio an. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule am Boeckelter Weg 2.

Die 1996 geborene Sopranistin Nicola Heinecker begann 2011 eine Ausbildung zur staatlich geprüften Chorleiterin an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Nach ihrem dortigen Abschluss trat sie 2013 ein Bachelorstudium Gesang an der Hochschule für Musik Nürnberg an, das sie im Sommer 2017 erfolgreich abgeschlossen hat. Seit dem Wintersemester 2017/ 18 macht sie ihren Master an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Während ihres Bachelorstudiums in Nürnberg sang sie in mehreren Produktionen. Auch sang sie als Gast am Staatstheather Nürnberg in einer Kooperation mit der Hochschule eine Hauptrolle in der modernen Oper „Anoia“ von Gordon Kampe und am Theater Aachen „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janácek.

Info Klavierkonzert mit Seif El Din Sherif Termin Das nächste Konzert in der Reihe ist am 5. Oktober, 18 Uhr, mit Seif El Din Sherif (Klavier) von der Hochschule für Musik und Tanz Köln.