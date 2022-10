Wettbewerb der Sparkasse : Mitmachen beim Planspiel Börse

Kreis Kleve Die Sparkasse Rhein-Maas nimmt bis zum 16. November Anmeldungen an. Bei Erfolg gibt es Geld für die Klassen- oder Studentenkasse. Die Runde läuft bis 31. Januar.

Den symbolischen Startschuss gab es bei einem Erfahrungsaustausch mit einem erfolgreichen Teilnehmer: Leonard Hund, Student an der Hochschule Rhein-Waal , konnte wegen eines Auslandssemesters erst jetzt seine Ehrung und die ausgesetzten Preise in Empfang nehmen. Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Wilfried Röth und Philipp Cox, Leiter des Vertriebsmanagements der Sparkasse Rhein-Maas, berichtete er von seinen Erfahrungen aus dem abgelaufenen Wettbewerb, den er auf Platz eins beim Studierendenwettbewerb im Rheinland und bei der Sparkasse Rhein-Maas beendete. Mit einem Wertzuwachs von 14,25 Prozent verpasste er im deutschlandweiten Ranking als Vierter das Siegertreppchen nur ganz knapp. Seine Streuung von zunächst fünf Aktienwerten (Aurubis, Mercedes-Benz , Telefonica, K+S, RWE) mit jeweils 20 Prozent des fiktiven Startkapitals brachte ihm durch geschickt gewählte Verkaufszeitpunkte einzelner Werte unter Mitnahme von Kurssteigerungen insgesamt einen Wertzuwachs von 14,25 Prozent.

Je eher die Anmeldung für die diesjährige Spielrunde erfolgt, desto größer sind natürlich die Chancen, positive Ergebnisse zu erzielen. Ergebnisse, die sich für die Klassen- und Studienkasse auszahlen können. Als digitales Lernprojekt kann das Planspiel Börse von überall gespielt werden. Allen Teilnehmern steht der Zugang zum Planspiel über eine App und eine Webversion zur Verfügung. Nach der Registrierung können sie mit einem virtuellen Startguthaben von 50.000 Euro risikolos und spielerisch die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Dazu gibt es eine breite Auswahl an Wertpapieren, die fiktiv, aber zu realen Kursen der Börse Stuttgart, im Spiel gehandelt werden können. Darüber hinaus werden den Teilnehmern vielfältige Informationen zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wertpapieren und den Kursen bereitgestellt. Über interaktive Lernquizze kann so das eigene Wirtschafts- und Börsenwissen erweitert und gefestigt werden. Und auch auf den Social-Media-Kanälen gibt es regelmäßig interessante Informationen sowie gleich vier Gewinnspiele.

Am Ende der Spielrunde werden bundesweit zwei Kategorien an Preisen ausgelobt. Denn nicht nur die Depotgesamtwertung zählt, sondern auch die Nachhaltigkeitswertung. Neben einer europäischen und einer nationalen Wertung gibt es auch wieder eine rheinische Siegerehrung, und zusätzlich lobt die Sparkasse Rhein-Maas unter allen Teilnehmenden in ihrem Geschäftsgebiet attraktive Geldpreise für die fünf besten Schulteams und die drei besten Studierenden in der Region aus. In der Nachhaltigkeitswertung steht ein Extra-Preisgeld bereit.