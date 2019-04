Bildung : „Weitsicht“ ist Wachtendonks neue Schule

In das Gebäude der Sekundarschule am Schoelkensdyck soll die neue Realschule ziehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Die ersten juristischen und organisatorischen Schritte für die Freie Realschule in der Niersgemeinde sind vollzogen. Interessierte Lehrer haben sich gemeldet, die Schulleitung fehlt allerdings noch.

Das W steht für „Werte“, E für „Empathie“, I für „Individualität“, T für „Talente“, S für „Selbstbewusstsein“, das zweite I für „Ideenreich“, C für „Charakterstark“, H für „Hilfsbereit“ und das zweite T für „Teamfähig“. Alle acht Anfangsbuchstaben zusammen ergeben den Namen für die Freie Realschule in Wachtendonk. „Weitsicht“ wird die neue Schule in der Niersgemeinde heißen.

Der Verein wird in den nächsten Wochen verstärkt die Werbetrommel rühren. Ein Flyer ist in Vorbereitung, wo unter anderem die Charaktereigenschaften von Lehrern und Schülern und die Methodik des Unterrichts beschrieben werden, wie Nicola Leukers anmerkt. Sie gehört zur achtköpfigen Gruppe, die das pädagogische Konzept von „Weitsicht“ ausarbeitet. Als Abschlüsse sind möglich der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife), der Mittlere Schulabschluss mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe sowie der Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse. Der Flyer soll an die Drittklässler in Wachtendonk und Wankum verteilt und unter anderem auch in Kempen, Straelen und Kerken ausgelegt werden.