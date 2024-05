Weiden stehen unter Wasser Neue Parksituation bei den Tolkien-Tagen

Was gut für die Natur ist, stellt die Organisation der Parkplätze für die Tolkien-Tage vom 24. bis 26. Mai in Pont vor neue Herausforderungen: Die Weiden, die die Landwirte jedes Jahr als Parkflächen zur Verfügung stellen, ähneln aufgrund von Starkregen eher einer Seenlandschaft in Mittelerde als einer Weide am Niederrhein.