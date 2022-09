Verkehrswende : Straelen: Neue Ladestation für E-Bikes

Straelen Fahrradakkus können ab sofort auch an der Professor-Borchers-Straße kostenfrei geladen werden. Die NGN Netzgesellschaft Niederrhein MBH hat die Anlage auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse Rhein-Maas errichtet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stadt Straelen hat die NGN Netzgesellschaft Niederrhein MBH, eine Tochter der SWK Stadtwerke Krefeld AG, eine Ladestation für Fahrradakkus auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse Rhein-Maas an der Professor-Borchers-Straße errichtet. In insgesamt neun Schließfächern können jeweils zwei Fahrradakkus kostenfrei geladen werden. Der Akku wird während des Ladevorgangs in das Fach eingeschlossen, sodass sich die Radler in dieser Zeit entspannt die Stadt ansehen oder die Gastronomie auf dem nahen Marktplatz genießen können. Der Ladevorgang ist kostenlos für die Nutzer. Die Kosten für die Stromversorgung trägt die Stadt Straelen.