Bundestrainerin malte beim Kulturbummel Neue Kunst für Sekundarschule Straelen

Ab sofort ist an der Wand im „Trakt D“ der Sekundarschule Straelen ein ganz besonderes Kunstwerk zu sehen. Die Schülerinnen und Schüler des „Darstellen und Gestalten“-Kurses hatten beim 3. Kulturbummel, den der Kulturring Straelen im vergangenen Sommer in der Innenstadt veranstaltete, die Möglichkeit, Teil eines Kunstinteraktionsprojektes zu sein und an der Entstehung des Bildes mitzuwirken.