Aktionswoche in 50 Betrieben Kreis Kleve wird zum Grünkohl-Land

Einige Betriebe sind bereits von Beginn an bei der Aktion dabei: das Landhaus Beckmann in Kalkar-Kehrum, das Kevelaerer Kaffeehaus, das Caféhaus Niederrhein in Kranenburg und der Straelener Hof. Auch für die 15. Grünkohl-Woche haben sich die Teilnehmer wieder viele unterschiedliche Kreationen einfallen lassen, um die Gaumen der Gäste zu erfreuen. So bietet Karl-Heinz Hornbergs in seinem Restaurant „Alt Derp“ in Kevelaer Grünkohl entweder mit „Spezial Kohlwurst“ oder mit „Dry-Aged-Beef-Wurst“ vom Lavagrill, jeweils mit gebackenen Zwiebeln, an. Das Café Klatsche, ebenfalls in Kevelaer, serviert neben klassischem Grünkohl mit Mettenden und Gelderländer Bauch auch modernere Varianten, nämlich Crespelle gefüllt mit Grünkohl und Salsiccia an Tomatensugo mit Parmesan oder winterlichen Flammkuchen aus dem Steinofen mit Grünkohl, Bacon und Parmesanschnee. Im Haus Deckers, Hotel und Restaurant am Markt, in Walbeck kommt das Wintergemüse mit knusprig gebratenem Panhas und Rübenkraut auf den Tisch. In der Gaststätte Haus Backes in Stenden wird Grünkohl als Suppe angeboten, genau wie im Restaurant Zum Mühlenhof in Walbeck – dort mit Chorizo und Grünkohlchips verfeinert – und auch im Restaurant „Franz“ in der Societät in Emmerich am Rhein gibt es eine Grünkohlsüppchen, dieses Mal mit Ziegenkäse. Eine ausgefallene Kreation serviert Bianka Cremer in ihrem Waffelhaus in Wachtendonk: eine Kartoffelwaffel mit Grünkohlpesto an buntem Salat. Und im Landhaus Beckmann in Kalkar-Kehrum dürfen sich die Gäste auf eine vegane Grünkohl-Winterbowl mit Sesam-Kartöffelchen aus dem Ofen, geschmortem Kürbis, Krautsalat, mariniertem Feta und gerösteten Kürbiskernen freuen.