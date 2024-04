Neueröffnung mit Tanz in den Mai In Aldekerk geht die „Dorfliebe“ an den Start

Rustikal mit Gold, so kann das neue Konzept für den Innenraum der „Dorfliebe“ beschrieben werden. An den Wänden der Kneipe hängen Fotos von dekorativ zurechtgerückten Parfümflakons und die alten Lampen wurden gegen neue ersetzt. Dabei soll es auch bleiben, die Mischung aus Altem und Neuem ist bewusst so gewollt, erklären Holger Wuttke und Simone Benzel-Knott. Sie haben mit vielen Helfern alles dafür getan, dass die bisherige Marktschänke ein wenig „aufgepimpt“ wurde. Aber so, dass der Kneipencharakter erhalten bleibt. Das ist beiden wichtig. „Wir bleiben klassische Kneipe“, betont Simone Benzel-Knott, die sich damit einen Traum erfüllt. Sie mag das, das Gespräch mit den Gästen, die Musik, alles was eine Kneipe ausmacht.