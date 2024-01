Neuer Kindergarten in Aldekerk BVK: „Wir gaben den Anlass für die Investorensuche“

Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) und die Vereinigten Wählergemeinschaften des Kreises Kleve freuen sich über die erfolgreiche Suche eines Kita-Investors für Kerken, zeigen sich aber verwundert über die aktuelle Pressemitteilung der Kerkener Fraktionen von CDU, SPD und Grünen. Diese erklärten wie berichtet am Freitag, dass sie den Investor für die geplante Kita des Neubaugebietes in Aldekerk gefunden hätten. Die BVK-Fraktion weist darauf hin, dass bei diesem Thema der Kreis Kleve zuständig sei und nicht die Kerkener Fraktionen. Den Bezug zur BVK-Fraktion gebe es nur, weil zwei der fünf Ratsmitglieder der BVK auch Kreistagsmitglieder seien und sich sofort gekümmert haben und eine Anfrage an den Landrat geschickt haben.