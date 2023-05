Kooperation mit der VHS Kleve Neuer Integrationskursus in Geldern

In der Praxis sieht es so aus, dass die Volkshochschule die Räumlichkeiten und das Lehrpersonal von Biters Sprachschule nutzt, um zu unterrichten. Eine Kooperation in der Form sei bislang einzigartig, sagt Dekker. Und wenn es nach ihr geht, soll es vorerst auch so bleiben. „Die VHS Kleve bietet aktuell 29 Deutschkurse an, das ist eine Menge. Bei Herrn Biter haben wir eine Ausnahme gemacht, weil es nicht im Sinne des BAMF sein kann, dass die Teilnehmer für die Integrationskurse so lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Schließlich wirkt sich das auch negativ auf die Jobsuche aus.“