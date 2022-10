Neues vom Zuhause der St.-Antonius-St.-Hubertus-Bruderschaft : Neue Heizungsanlage für Sevelens Bruderschaft

Sevelen Dank der Spende der Stiftung Rückenwind ist die alte Öl-Heizung Geschichte. Auch sonst stand bei der St.-Antonius-St.-Hubertus-Bruderschaft alles im Zeichen der Modernisierung.

Für den vielen Einsatz aller Helfenden sagt der Vorstand Danke. Umso stolzer sind die vielen Schützenschwestern und Schützenbrüder nun um den neuen Teil des Schießstandes. In diesem wurde ein großes Stuhllager sowie ein Archivraum errichtet. In dem Archivraum können nun endlich alle Fahnen und teils historischen Unterlagen an einem Platz sicher gelagert werden. Beim Tag der offenen Tür konnten sich alle Besucher die neuen Räumlichkeiten anschauen. Und wer etwas Hunger oder Durst verspürt hat, für den gab es leckeren selbstgemachten Kuchen mit Kaffee oder eine Wurst vom Grill und dazu ein kühles Getränk. Für die Kleinen gab es auch das eine oder andere zu tun. Es wurde eine Hüpfburg aufgebaut und ein Dosenkatapult durfte bespielt werden. Wer unter 18 Jahre war, der durfte das Schießen an einer Laser-Schussanlage ausprobieren. Für die über 18-Jährigen gab es ein Preisvogelschießen an der Hochstange. Dabei wurde aber nicht wie bei einem normalen Vogelschießen auf einen Vogel geschossen, sondern es wurde eine Sevelner Hexe, wie sie auf dem großen Kreisverkehr in Sevelen zu sehen ist, angefertigt. Dabei haben Clemens Rous, Guido Papen, Raimund Joachimsthaler und Thomas Brehorst getroffen. Da trotz zahlreicher Schüsse der Rumpf nicht fallen wollte, wurde dieser ausgelost. Dabei hatte Michael Hoeps das Losglück auf seiner Seite. Alle fünf Gewinner konnten sich über tolle Preise freuen.