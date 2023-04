Am Berufskolleg in Geldern Noch mehr Giftköder im Bahnhofsumfeld ausgelegt

In der Nähe des Gelderner Bahnhofs werden an einer weiteren Stelle Ratten und Mäuse mit Giftködern bekämpft. Bereits im März wurden am Busbahnhof mehrere Köder gefunden, die dort von Unbekannten illegal platziert worden waren. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt musste sie einsammeln und fachgerecht entsorgen.