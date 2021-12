Stadtgärtnerei am Grünen Weg in Geldern : Neue Halle für die Stadtgärtnerei in Geldern

Neue Halle für die Stadtgärtnerei in Geldern

Stadtgärtnerei am Grünen Weg in Geldern

Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten für die neue Fahrzeughalle der Stadtgärtnerei am Grünen Weg in Geldern. Mit dem Anbau wurden die Platzprobleme der Stadtgärtnerei gelöst. In der Kfz-Halle finden künftig unter anderem zwei Trecker mit Anhänger, vier Pritschenwagen, zwei weitere Anhänger und diverses Material Platz.