Wechsel am Standort Geldern Neue Fachbereichsleitung bei der VHS Gelderland

Privat hatte Kelly Tucker bislang wenig Berührungspunkte mit der Volkshochschule. Wenn sie einen Sprachkursus machen wollte, belegte sie einen an ihrer Uni in Düsseldorf. Vor drei Jahren machte die heute 26-Jährige dort ihren Bachelor in Germanistik und Kommunikations- und Medienwissenschaften, arbeitete mehrere Jahre als Werksstudentin bei einem Verlagsdienstleister im Onlinemarketing. Zurzeit schreibt sie an ihrer Masterarbeit. Anfang des Jahres muss sie damit fertig sein. Das Thema lautet: „KI-generierte Übersetzung in der Verlagswelt“.