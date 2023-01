Auszeichnung für Ehrenamt Wer soll den Gelderschen Draak 2023 bekommen?

Seit 1986 gibt es die Ehrung. Von Anfang an war es kein Preis für Karnevalisten, sondern für ehrenamtlich tätige Frauen aus dem Gelderland. Auch in Corona-Zeiten wurde der Draak verliehen: Im vergangenen Jahr an Marie-Luise „Lui“ Harmsen für ihr Engagement im Volleyball, zuvor an Monika Friemel vom Bergknappenverein. Die Ehrung dieser beiden Drachtentöchter im großen Rahmen wird in diesem Jahr an Altweiber nachgeholt.