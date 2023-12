Hilflose Personen mit Krankenwagen abgeholt Weitere Details zum illegalen Rave auf dem alten Fliegerhorst

Der illegale Rave am Wochenende am alten Fliegerhorst in Venlo wurde vielleicht gerade noch rechtzeitig aufgelöst. Zumindest für zwei Personen. Denn wie die Polizei jetzt bekannt gab, sind zwei Menschen in hilflosem Zustand mit dem Rettungswagen von dem Gelände in ein Krankenhaus gebracht worden.